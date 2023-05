Elkis feiern Jubiläum in Nals

2008 gegründet, ist das Netzwerk mit den Elkis stetig gewachsen. Inzwischen sind 24 Elkis und 19 Außenstellen im Verein zusammengeschlossen und organisiert. Sie alle werden vom Netzwerk sowohl in der administrativen als auch in der pädagogischen Arbeit begleitet, heißt es in einer Aussendung des Netzwerks.Der fünfköpfige ehrenamtliche Vorstand legt Schwerpunkte und Ziele fest, 2 Mitarbeiterinnen in Teilzeit kümmern sich um die vielfältigen Belange. Sie bieten den inzwischen 78 beruflichen Mitarbeiter, den 132 ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und den 399 Freiwilligen in den Elkis einen umfassenden Service.Das Jubiläumsjahr und die bisherige Entwicklung wurde in der Lichtenburg in Nals gefeiert: Rund 60 Personen aus Vertretungen der Elkis, der Partnerorganisationen und Politik sind der Einladung gefolgt. Die Musikerin Doris Albenberger mit ihrer Band Replay machten die Jubiläumsfeier mit einem Feuerwerk an Rock, Pop und Funk zu einem unterhaltsamen Event und einer richtigen Geburtstagsparty.