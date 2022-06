Elsa Wolfsgruber – Selbstloser Einsatz im Armenhaus Europas Elsa Wolfsgruber – Selbstloser Einsatz im Armenhaus Europas

Vor über 20 Jahren gründete Elsa Wolfsgruber den karitativen Verein „Kinder in Not“, um das Elend von rumänischen Waisenkindern zu lindern. Der Krieg hat die Lage an der ukrainischen Grenze nochmals verschlimmert, weshalb sie letzthin mehrmals in die bitterarme Region gefahren ist. Aus dem Leben einer bedingungslosen Helferin.+ von Alexander Zingerle