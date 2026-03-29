Wie italienische Medien berichteten, wurde der Fall bekannt, nachdem die Lehrerin eines der Kinder Verdacht schöpfte und die Behörden einschaltete.<BR \/><BR \/>Das Kind schilderte ihr offenbar die Situation zu Hause. Das Jugendamt und die Polizei machten sich nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa anschließend in der Wohnung der Familie im norditalienischen Triest selbst ein Bild von der Lage. Der Verdacht bestätigte sich: Fünf Kinder im Alter zwischen acht und 17 Jahren waren sich selbst überlassen. Auch mehrere Haustiere wurden gefunden.<BR \/><BR \/>Wie die Tageszeitung „La Repubblica“ berichtete, waren die Kinder etwa vier Tage lang auf sich allein gestellt. Sie führten demnach den Haushalt selbst, besuchten fleißig die Schule und versäumten keinen einzigen Tag.<BR \/><BR \/>Trotzdem griffen die Behörden ein: Die fünf Kinder wurden aus der Familie genommen und zusammen in eine Einrichtung gebracht. Ihre Eltern wurden über die Situation informiert - und sie dürfen ihre Kinder in der Einrichtung besuchen. Das Sorgerecht wurde ihnen Berichten zufolge nicht entzogen, aber ihre Eignung wird nun geprüft, um „möglichst bald die Voraussetzungen für eine Zusammenführung zu schaffen“, hieß es vonseiten der Behörden.