Eltern fordern offene Oberschulen: Petition an die Landesregierung

Margit Tauber, Eva Maria Moar, Barbara Grießmair, Susanne Rieder,Margareth Grießmair, und Ulla Walder hatten die Petition auf change.org vor 2 Wochen gestartet, vor wenigen Tagen wurde die 1000-Unterschriften-Marke überschritten.„In keinem anderen Land in Europa waren die Oberschulen wegen der Covid-19-Pandemie so lange geschlossen wie in Südtirol“, beginnt der Text der Petition an die Landesregierung.Seit mehr als 9 Monaten seien die Oberschüler nun schon im sogenannten Fernunterricht und durften in dieser Zeit nur etwa 20 Tage in Präsenz an den Schulen verbringen – „weil die Landesregierung im Herbst beschlossen hatte, strengere Regeln als im restlichen Italien anzuwenden“.Der Zeitraum der Isolation der Oberschüler werde bis zu der möglichen Öffnung der Schulen Mitte Januar sogar mehr als 10 Monate betragen.Und selbst jetzt werde von der Landesregierung noch keine eindeutige Garantie für die Rückkehr in einen Präsenzunterricht gegeben.„Offenkundig hat sich trotz dieser Opfer und Einschnitte in die Bildungsrechte der Kinder und Jugendlichen der Pandemieverlauf in Südtirol nicht eindämmen lassen. Dies legt den Schluss nahe, dass die kontinuierliche Schließung der Oberschulen weder ein geeignetes oder verhältnismäßiges noch angemessenes Mittel zur Eindämmung des Pandemiegeschehens war und ist.“- den Präsenzunterricht an den Oberschulen ab 7. Januar 2021mindestens zu 75 Prozent und mit vollem Stundenplan garantiert - wie es in der gültigen nationalen Regelung vorgesehen ist.- nie wieder reflexhaft als erste Maßnahme und zu Lasten der Kinderund Jugendlichen die Schulen schließt, sondern nur punktuellangemessene Maßnahmen ergreift.- die notwendigen finanziellen Mittel nun auch für Kinder undJugendliche zur Verfügung stellt, insbesondere um den sicherenTransport der Schüler ab 7. Januar 2021 ohne weitereVerzögerungen zu gewährleisten: Potenzierung der Schulbusse.- weiteres Lehrpersonal einstellt, um den vollen Stundenplan zugewährleisten. „Das sogenannte selbstorganisierte Lernen - wiedie Stundenkürzungen (!) beschönigend genannt werden - stelltkeinen Unterricht dar und widerspricht dem Bildungsauftrag, dendie öffentliche Hand hat.“- sich klar dazu bekennt, dass die Jugendlichen nicht ein zweitesBildungsjahr verlieren dürfen und dies bei der Prioritätensetzungvon weiteren Maßnahmen beachtet.Die Petition auf change.org wurde bis Dienstagabend, 18 Uhr, von 1022 Personen unterzeichnet.

stol