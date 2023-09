Eltern und Bruder geschlagen – 27-Jähriger in U-Haft

Die Situation soll in den letzten Monaten eskaliert sein – neben den verbalen Angriffen schlug der junge Mann auch Eltern und Bruder. Nach 9 langen Jahren der häuslichen Gewalt beschlossen seine Opfer, den Sohn und Bruder anzuzeigen.In der Folge nahmen die Beamten die Erhebungen auf – wie sich herausstellte, ist der 27-Jährige kein ungeschriebenes Blatt: Bereits als Minderjähriger wurde er angezeigt, verbrachte einige Zeit in Einrichtungen, um seine Verhaltens- und Suchtprobleme behandeln zu lassen, jedoch ohne Erfolg.Als er nach Hause zurückkehrte, soll er mehr und mehr aggressiv geworden sein. Wegen Nichtigkeiten soll er seiner Familie mit dem Tod gedroht und ihnen versprochen haben, er werde ihre Grabsteine zerstören. In einem Fall musste die Mutter sogar in die Notaufnahme gehen, nachdem er im Zuge einer Diskussion handgreiflich geworden war – im Mai musste die Frau erneut ins Spital, nachdem ihr der junge Mann einen Faustschlag ins Gesicht verpasst hatte. Darüber hinaus soll er Gegenstände im Haus kaputt gemacht haben.Vater (68), Mutter (54) und Bruder (34) haben ihn nun angezeigt – die mit dem Fall betraute Staatsanwältin Maria Colpani hat in der Folge die Überstellung des gewalttätigen jungen Mannes in Untersuchungshaft beantragt. U-Richter Enrico Borrelli nahm den Antrag an und die Staatspolizei verhaftete den 27-Jährigen, der nun im Gefängnis von Spini di Gardolo in Beugehaft sitzt.