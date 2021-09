Eltern und Kinder wieder wochenlang daheim? Wie wir das verhindern können

Viele Eltern sind in Sorge: Kinder sind nicht geimpft, zudem dürften Infektionskrankheiten wie die Influenza in diesem Jahr häufiger auftreten. Sitzen im Herbst also alle wieder daheim? Um dies zu verhindern, könne jeder und jede einen Beitrag leisten, sagt ein renommierter deutscher Kinderarzt.