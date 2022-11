Eltern und Schwester getötet: Prozess um Dreifachmord

Zuerst den Vater, dann die Schwester ermordet

Einige Tage später die Mutter

Mit Bagger die Särge vergraben

Angeklagter hat die Taten gestanden

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus Heimtücke, in 2 Fällen Mord zur Verdeckung einer Straftat und in einem Fall zusätzlich Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Im Falle eines Schuldspruchs droht dem Mann eine lebenslange Haftstrafe.Der Tatverlauf war von tiefem Hass geprägt – das genaue Tatmotiv blieb vorerst aber unklar. Am 7. Februar soll der damals 26-Jährige seinem schlafenden Vater mit einer Armbrust 4 Pfeile in den Hinterkopf geschossen haben. Da dieser nicht sofort tot war, soll er sich aus einem Schuppen eine Gartenmachete geholt und damit auf sein Opfer eingestochen haben. Der Vater verblutete.Noch am selben Tag lockte der 27-Jährige laut Anklage seine Schwester in das elterliche Haus. Unter dem Vorwand, er habe eine Überraschung für sie, habe er die 25-Jährige dazu veranlasst, sich in dem von ihm mit Teichfolie und Vlies ausgelegten Flur hinzuknien und Ohrschützer und eine undurchsichtige Brille aufzusetzen.Dann soll er ihr mit der Armbrust 3 Pfeile von hinten in den Kopf geschossen haben. Da auch sie nicht sofort tot gewesen sei, soll er ihr einen kräftigen Stich in die linke Brust versetzt haben, wodurch Herz und Lunge durchstochen worden seien.Einige Tage später, am 11. Februar habe er dann seine zuvor abwesende 48 Jahre alte Mutter vom Zug abgeholt und nach Hause gebracht, um auch sie zu töten. Auch sie soll er unter dem Vorwand, er habe eine Überraschung für sie, dazu gebracht haben, die präparierte Brille aufzusetzen. Anschließend soll er ihr den Ermittlungen zufolge einen Pfeil in den Kopf geschossen und mit der Gartenmachete in die rechte Flanke gestochen haben. Die Mutter sei verblutet.Zur Vertuschung seiner Taten soll der Angeklagte Särge gebaut, einen Transporter und einen Bagger beschafft und die Leichen dann am 28. Februar etwa 12 Kilometer entfernt bei Kösterbeck an einem einsam gelegenen Feldrand vergraben haben.Der Angeklagte sitzt seit Ende März in Untersuchungshaft und hat die Taten in Vernehmungen bereits gestanden. Am ersten Verhandlungstag wird die Anklageschrift verlesen. Möglicherweise äußert sich der 27-Jährige selbst. Zeugen sind für Dienstag nicht geladen. Für den Prozess sind bis Mitte Dezember acht Hauptverhandlungstage anberaumt.Rövershagen liegt im Speckgürtel von Rostock und ist seit 1990 stark gewachsen. Lebten hier 1990 etwa 1500 Einwohner, sind es nun rund 2600 Menschen. Das Haus der Familie steht in einem der Baugebiete aus den 1990er Jahren.