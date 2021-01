„Ich will wissen was an jenem Abend passiert ist“, sagt Madè Neumair (26). Die junge Medizinerin ist schwer gezeichnet vom Drama in der Familie: Ihre Eltern Peter Neumair und Laura Perselli sind seit 18 Tagen spurlos verschwunden, und die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie von Madès Bruder Benno getötet wurden.