Der Mann ist aus einer Arbeitseinrichtung in Castelfranco Emilia in der Provinz Modena geflohen, in die er nach seiner Haftentlassung als Sicherheitsmaßnahme eingewiesen worden war. <BR \/><BR \/>Ermittler prüfen nun, ob er bei seiner Flucht Unterstützung von Komplizen hatte. Nach rund 25 Jahren Haft galt er laut Gutachten weiterhin als „sozial gefährlich“ und wurde deshalb in die Arbeitseinrichtung eingewiesen, wo er sechs Monate verbringen sollte.<BR \/><BR \/>Die Suche nach dem Flüchtigen läuft unter Hochdruck. Ermittler konzentrieren sich auf Sardinien und Varese, wo Del Grande Kontakte haben könnte. Bislang fehlt jedoch jeder Hinweis auf seinen Aufenthaltsort.<BR \/><BR \/>In einem Brief, den er an Medien geschickt hat, rechtfertigte Del Grande seine Flucht mit den Zuständen in der Einrichtung. „Mein Schritt ist eine Reaktion auf die völlige Unzulänglichkeit dieser Häuser, die angeblich der Resozialisierung dienen sollen“, schrieb er. <BR \/><BR \/>Er kritisierte, dort seien „psychiatrisch schwer erkrankte Menschen“ untergebracht, Medikamente würden „in massiven Dosen“ verteilt, und die Arbeitssituation gleiche der in einem Gefängnis.<BR \/><BR \/>Die Behörden vermuten, dass die Flucht vorbereitet war und Del Grande möglicherweise Hilfe von innen erhielt. Ob er von Unterstützern versteckt wird oder sich allein verborgen hält, ist bislang unklar.