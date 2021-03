EMA: AstraZeneca ist „wirksam und sicher“

Die Vorteile des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca überwiegen die Nachteile, hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA am Donnerstagnachmittag betont.Die Vakzine sei „sicher“ und „effektiv“ in der Prävention von Covid-19, sagte EMA-Direktorin Emer Cooke. Dennoch seien weitere Untersuchungen bezüglich einer Reihe von Vorfällen mit Blutgerinnseln nach einer Impfung mit dem Mittel nötig.Es werde zudem eine entsprechende Warnung bei den möglichen Nebenwirkungen aufgenommen.Es lägen einige Fallberichte vor, die sich auf äußerst seltene Fälle von Thrombosen der Hirnvenen beziehen, sagte Sabine Straus vom Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) der EMA in Amsterdam. Die Datenlage sei noch nicht ausreichend, um sicher zu sagen, ob ein Zusammenhang mit AstraZeneca ausgeschlossen werden kann.Auch die Weltgesundheitsorganisation meldete sich mit Empfehlungen für die Weiterverwendung zu Wort. Am Freitag will sich die WHO erneut zu AstraZeneca äußern.

dpa