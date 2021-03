EMA gibt grünes Licht für Impfstoff von Johnson & Johnson

Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA hat am Donnerstag eine bedingte Zulassung empfohlen. Die finale Entscheidung muss nun noch von der Europäischen Kommission gefällt werden. Diese gilt aber als Formsache.Anders als bei den bisher in der EU zugelassenen Impfstoffen muss das Johnson & Johnson-Produkt nicht zweimal appliziert werden. Für einen wirksamen Impfschutz genügt bereits eine Dosis.Ein weiterer Vorteil der Vakzine liegt darin, dass sie bei Temperaturen zwischen zwei und acht Grad gelagert werden kann und damit einfacher zu transportieren ist als andere Impfstoffe. In Europa zugelassen und verimpft werden derzeit Dosen der Hersteller Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneaca verimpft.Wie die einzelnen Impfstoffe funktionieren bzw. wirken, sehen Sie in folgender Grafik.

apa/stol