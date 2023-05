Emilia-Romagna: Mattarella besucht betroffene Gebiete

Foto: © ANSA / Giandotti Paolo

Italien stehe den überfluteten Gemeinden bei, sagte Mattarella. „Sie werden beim Wiederaufbau, der schnell erfolgen muss, nicht allein sein“, sagte der Staatschef in der Stadt Forlì zu einigen Bewohnern.Mattarella betonte, dass der Wiederaufbau für Italien wichtig sei, nicht nur für die Region. „Dies ist eine herausfordernde und schwierige Zeit. Ich habe gesehen, wie viel zu tun ist, mit Mut und Engagement, und ich weiß, dass Sie Erfolg haben werden, weil Sie in diesen Gebieten diesen Elan haben. Der Wiederaufbau ist notwendig. Das ist eine nationale Notwendigkeit, und Sie können sicher sein, dass wir Sie dabei ständig unterstützen werden.“An Bord eines Hubschraubers überflog der Präsident Modigliana, eine der Gemeinden, die seit den Unwettern fast isoliert geblieben ist. Vergangene Woche hatte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Begleitung der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni die überschwemmten Gebiete besucht.Italien hofft, vom EU-Solidaritätsfonds 400 Millionen Euro für den Wiederaufbau zu erhalten. Ein erstes Paket mit Hilfsgeldern für die Bevölkerung im Wert von mehr als zwei Milliarden Euro war von der Regierung Meloni bereits vergangene Woche verabschiedet worden.