Emirate: Zigarettenstummel oder Glut lösen vermutlich Großbrand aus

Vermutlich sei ein glühender Stummel oder glühende Kohle einer Wasserpfeife in einen äußeren Korridor des 48-stöckigen Abbco Tower gefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit.Bei dem Feuer in dem fast 200 Meter hohen Gebäude waren am Dienstag 12 Menschen verletzt worden. Viele Bewohner des Wolkenkratzers entgingen nur knapp einer Katastrophe.Experten inspizierten bisher 100 von 333 Wohnungen, wie die in den Emiraten ansässige Zeitung „The National“ berichtete. Mindestens 26 Wohnungen seien bei dem Brand komplett zerstört worden. Zudem wurden mehr als 30 Fahrzeuge durch die Flammen und fallende Trümmer beschädigt.Lokalen Behörden zufolge wurde der Brand durch eine leicht brennbare Außenverkleidung begünstigt – ein Material, mit dem auch die Fassade des 2017 abgebrannten Londoner Grenfell-Hochhauses gebaut wurde.

dpa