Unter dem Motto „Es ist normal, verschieden zu sein“ hat die Lebenshilfe im NOI Techpark in Bozen ihre Mitgliederversammlung 2026 abgehalten – und dabei ein kraftvolles Zeichen für Inklusion und gesellschaftlichen Zusammenhalt gesetzt. Präsident Roland Schroffenegger begrüßte zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung und Sozialwesen und betonte die zentrale Rolle der Organisation: „Die Lebenshilfe steht für ein starkes Miteinander und die Überzeugung, dass jeder Mensch seinen Platz in unserer Gesellschaft hat.“<BR \/><BR \/>Unter den Ehrengästen befanden sich unter anderem die Landesrätinnen Rosmarie Pamer und Magdalena Amhof sowie Martha Stocker, Präsidentin von Special Olympics Südtirol.<h3>\r\nRückblick und Ausblick zugleich<\/h3>Ein umfassender Tätigkeitsbericht gab Einblick in die Arbeit des Jahres 2025. Geschäftsleiter Wolfgang Obwexer präsentierte gemeinsam mit den Bereichsleiterinnen und -leitern die vielfältigen Aktivitäten in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Freizeit, Beratung und Verwaltung. Der Jahresabschluss wurde anschließend einstimmig genehmigt.<BR \/><BR \/>60 Jahre Lebenshilfe – persönliche Perspektiven statt Rückblick<BR \/>Anlässlich des 60-jährigen Bestehens verzichtete die Lebenshilfe bewusst auf einen klassischen historischen Rückblick. Stattdessen standen persönliche Geschichten im Mittelpunkt: Fünf Menschen mit unterschiedlichen Rollen innerhalb der Organisation teilten ihre individuellen Zugänge zur Lebenshilfe. Die Interviews machten deutlich, wie prägend die Arbeit der Organisation für viele ist – beruflich wie privat. Abgerundet wurde der Thementeil durch die Vorführung eines eigens produzierten Jubiläumsfilms.<h3>\r\nEmotionale Ehrungen und ein bedeutender Abschied<\/h3>Ein besonderer Moment der Versammlung waren die Ehrungen langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für bis zu 20 Jahre Engagement wurden mehrere Personen ausgezeichnet.<BR \/><BR \/>Für große Emotionen sorgten jedoch vor allem die Verabschiedungen: Nach 30 Jahren als Geschäftsleiter tritt Wolfgang Obwexer in den Ruhestand. Seine Nachfolge übernimmt Francesco Salerno. Auch Susanne Leimstädtner und Andreas Tschurtschenthaler wurden feierlich verabschiedet. Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter sowie die Selbstvertretungsgruppe People First würdigten ihren Einsatz mit persönlichen Worten und einem Dankesfilm.<h3>\r\nNeuer Vorstand gewählt<\/h3>Neben den Rückblicken stand auch die Zukunft im Fokus: Bei der Versammlung wurde ein neuer Landesvorstand gewählt. Mehrere Mitglieder wurden neu ins Gremium aufgenommen, während andere kraft ihrer Funktionen bereits gesetzt sind. Die konstituierende Sitzung findet am 20. April statt, bei der die neuen Führungspositionen vergeben werden.<h3>\r\nBarrierefreiheit als gelebte Praxis<\/h3>Ein starkes Zeichen setzte die Lebenshilfe erneut im Bereich Inklusion: Die gesamte Veranstaltung wurde simultan in Leichte Sprache – auf Deutsch und Italienisch – übersetzt. So konnten auch Menschen mit Lernschwierigkeiten die Inhalte barrierefrei mitverfolgen.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Mitgliederversammlung 2026 zeigte eindrucksvoll, wofür die Lebenshilfe seit 60 Jahren steht: für Teilhabe, Respekt und die Stärke der Vielfalt. Zwischen Abschied und Neubeginn wurde klar – die Vision einer inklusiven Gesellschaft ist aktueller denn je.