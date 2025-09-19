<BR \/><BR \/>Ende August war die Polizei ins Bozner Spital gerufen worden: Ein Patient soll eine Krankenpflegerin die ihn versorgen wollte, beschimpft, bespuckt und geschubst haben. <BR \/><BR \/>Der Patient, ein 30-jähriger Marokkaner, war zuvor schon vom Quästor mündlich verwarnt worden ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/pflegerin-und-polizisten-beschimpft-und-bespuckt-marokkaner-29-verhaftet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). Selbst die Beamten soll er angegriffen haben, ehe er in eine Sicherheitszelle der Quästur gebracht wurde. <h3>\r\nNach Angriffen im August Meldepflicht in Quästur <\/h3>\r\nIn der Folge wurde ihm die vorbeugende Maßnahme der täglichen Meldepflicht in der Bozner Quästur auferlegt, wie nun aus einer Aussendung der Polizei hervorgeht. <BR \/><BR \/>Daran habe er sich jedoch nicht gehalten. Nun meldeten Bürger eine Person im Bankomat-Bereich einer Bank im Bozner Industriegebiet, die die Räumlichkeiten offenbar als Unterkunft nutzte. <BR \/><BR \/><BR \/>Die angerückten Polizisten unterzogen den Mann in der Bank einer Kontrolle und stellten fest, dass es sich dabei genau um jenen 29-jährigen Marokkaner handelte, der die Maßnahme der Meldepflicht wiederholt missachtet hatte.<BR \/><BR \/>Der 29-Jährige wurde von den Ordnungshütern ins Bozner Gefängnis gebracht.