Ende der Einzelhaft: Mit wem Benno Neumair die Zelle teilt

Der des Elternmords beschuldigte Bozner wartet gemeinsam mit 2 Mitbewohnern auf die anstehenden Gerichtsverfahren.Nicht selten werden Häftlinge, gegen die dieselben Vorhaltungen erhoben werden, gemeinsam in einer Zelle untergebracht. Bei Benno Neumair sind dies 2 Männer, die bereits ebenfalls wegen Mordes angeklagt werden. Neumair teilt sich die Zelle jetzt mit Johannes Beutel, für den in wenigen Tagen das Berufungsschwurgericht tagt, und mit Lukas Oberhauser, gegen den die Staatsanwaltschaft gerade Anklage erhoben hat.Sowohl Neumair als auch Beutel und Oberhauser waren unter dringendem Tatverdacht verhaftet worden. Unterschiedlich ist hingegen die Verfahrensphase, in der die 3 Männer stecken.Die Ermittlungen gegen Neumair laufen noch, jene gegen Oberhauser hat die Staatsanwaltschaft kürzlich abgeschlossen und die Einleitung des Hauptverfahrens beantragt. Einzig Johannes Beutel wurde bereits erstinstanzlich verurteilt – und zwar im verkürzten Verfahren zu 30 Jahren Haft an seiner Frau Alexandra Riffeser. Beutel war angeklagt, am 24. September 2018 am Huber-Hof in Gratsch im Streit 42 Mal auf Riffeser eingestochen zu haben.Für kommenden Montag ist seine Verhandlung vor dem Berufungsschwurgericht festgesetzt. Diese war vertagt worden, um den Parteien Zeit zur Einigung über Schadenersatz zu geben, den Johannes Beutel leisten will. Er besitzt ein Einfamilienhaus in Österreich, das Riffesers Hinterbliebenen überschreiben werden soll.Für Benno Neumair, dem vorgeworfen wird, seine Eltern Peter Neumair und Laura Perselli getötet zu haben, geht indes das Beweissicherungsverfahren zur Feststellung seiner Zurechungsfähigkeit zur Tatzeit weiter. Gestern setzten die psychiatrischen Gutachter die Tests mit dem 30-Jährigen fort. Bis 2. Juni muss das Gutachten bei Richterin Carla Scheidle hinterlegt werden.Bei Lukas Oberhauser ist die Frage nach seiner Einsichts- und Willensfähigkeit bereits beantwortet. Der Amtssachverständige hatte ihm bescheinigt, dass er genau wusste, was er tat, als er laut Anklage am 9. März 2020 Barbara Rauch im „Bordeauxkeller“ in Eppan getötet hat. Der Gutachter der Verteidigung ging hingegen von einer eingeschränkten Zurechnungsfähigkeit aus. Wie berichtet, wird Oberhauser aus Stalking an seinem späteren Opfer zur Last gelegt.

rc