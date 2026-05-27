Die Tropennächte steigen von nur 2 Nächten im Jahr 1961 auf 25 Nächte im Jahr 2015, wie eine Studie von Eurac Research in Zusammenarbeit mit dem WOBI ergab, die im vergangenen Jahr vorgestellt worden ist. <BR \/><BR \/>Schon seit Tagen liegen die Temperaturen in Bozen über 30 Grad – am Mittwoch stiegen sie auf 35 Grad. Nicht einmal im Jahrhundertsommer des Jahres 2003 gab es so viele Hitzetage hintereinander. Zwar sinken die Temperaturen in den kommenden Tagen minimal, doch der Sommer im Frühling bleibt uns vorerst erhalten.<BR \/><BR \/>Zwar hat es in den vergangenen Tagen in Bozen keine Tropennächte gegeben, da die Luft momentan nachts gut abkühlt und sehr trocken ist – dennoch erlebt die Stadt seit dem 22. Mai tagsüber konstant Temperaturen von über 30 Grad. Laut der Wetterprognose des Amtes für Meteorologie wird das in den kommenden Tagen so bleiben, wobei sich das Hoch etwas abschwächt und die Höchsttemperaturen zum Wochenende hin auf 32 Grad am Sonntag leicht zurückgehen. Wie schon am Dienstag erreichten die Temperaturen auch am Mittwoch wieder 35 Grad – einige wenige Regentropfen, die sich nach 14.15 Uhr für kurze Zeit in die Altstadt verirrten, änderten daran nichts. Heute und morgen bleibt es noch bis zu 34 Grad Celsius hochsommerlich heiß. <BR \/><h3>\r\nUngewöhnliche lange Hitzephase für Monat Mai<\/h3><BR \/>Für medizinische Einsätze sorgte die Hitzewelle am Mittwoch nicht: Im neuen Ambulatorium für kleine Dringlichkeiten (AKD) im Gemeinschaftshaus am Loew-Cadonna-Platz 12, das am Mittwoch eröffnet wurde, gab es keine Patienten, die wegen der hohen Temperaturen ärztliche Hilfe benötigten, wie der Sanitätsbetrieb auf Anfrage mitteilte.<BR \/><BR \/><BR \/>Ungewöhnlich ist die Dauer der aktuellen Hitzewelle für den Monat Mai. Maitage, in denen über 30 Grad Celsius gemessen wurden, hat es in den vergangenen Jahrzehnten in Bozen immer wieder gegeben. <BR \/>Doch selbst im sogenannten Jahrhundertsommer im Jahr 2003 wurden nur an drei aufeinanderfolgenden Tagen – vom 6. Mai bis zum 8. Mai – Temperaturen über 31 Grad gemessen; der heißeste Tag war der 6. Mai mit 31,8 Grad. Schon vier Tage über 30 Grad gab es Ende Mai 2009, Höhepunkt der Hitzewelle war der 25. Mai 2009 mit 34,6 Grad.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317387_image" \/><\/div>\r\n