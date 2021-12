2 Jahre Pandemie: Hört das denn nie auf?

Rund 2 Jahre sind vergangen seit den ersten Berichten über eine mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Metropole Wuhan. Mittlerweile stecken viele Länder in der vierten Corona-Welle – der bisher schlimmsten, gemessen an der Zahl der Infizierten. Und Experten befürchten weitere Wellen. Hört das denn nie auf? Oder doch in 3 Jahren, wie oft zu hören ist? + Von Christiane Oelrich/Jörn Petring/Gisela Gross