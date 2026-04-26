Am heutigen Sonntag hat der „Aprilsommer“ laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin seinen Höhepunkt erreicht. Wie bereits in den vergangenen Tagen sind die Temperaturen nach wie vor zu warm für die Jahreszeit. Damit ist jedoch schon bald wieder Schluss – zumindest vorübergehend. <BR \/><BR \/>Am Montag wird es noch einmal sonnig und warm. Am Nachmittag ziehen aber bereits Quellwolken auf und vor allem im Süden sind im Gebirge ein paar Regenschauer nicht ausgeschlossen. Dienstag und Mittwoch bringen dann eine spürbare Abkühlung. Die Temperaturen gehen um acht bis zehn Grad zurück und bewegen sich laut Peterlin wieder im normalen Bereich. Die Sonne zeigt sich nur selten und zeitweise gibt es Regen. <BR \/><BR \/>Doch der Wettereinbruch dauert nicht lange an. Bereits am Donnerstag kehrt die Sonne wieder an den Himmel über Südtirol zurück und auch am Freitag bleibt es aktuellen Prognosen zufolge freundlich. Die Temperaturen steigen wieder.