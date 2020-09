Der Spätsommer geht in die Verlängerung

Laut Peterlin ist ein Ende des Spätsommers auch noch nicht in Sicht.Am heutigen Mittwoch und in den kommenden Tagen wird es bis zu 28 Grad warm, dazu scheint die meiste Zeit die Sonne, nur ab und zu gibt es dichtere Wolken, Im Ahrntal kann es am Vormittag leicht regnen, sonst steigt die Schauerneigung erst am Nachmittag leicht an. Im Obervinschgau und Wipptal kommt Nordföhn auf.Der Freitag bringt ruhiges und sehr sonniges Spätsommerwetter. Der Samstag beginnt in vielen Tälern mit Hochnebel, im Laufe des Vormittags setzt sich aber wieder verbreitet die Sonne.Erst in der nächste Woche scheinen sich die Temperaturen wieder der Jahreszeit anzupassen, ein herbstlicher Kälteeinbruch steht aber noch nicht bevor.

stol