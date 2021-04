Endlich Durchblick im Förderdschungel

Der Bedarf an Information ist groß. Beide Termine waren schnell ausgebucht. Mit der Zusammenarbeit von Elkis und Gewerkschaft können die Informationen in familienfreundlichen Formaten transportiert werden.In Südtirol gibt es verschiedene Förderungen für Familien, sowohl vom Staat als auch von der Region. Dabei geht es z.B. um finanzielle Zuschüsse, Renten oder Steuerfreibeträge. Vielen Familien fehlt der Überblick, sie wissen häufig nicht, was für ihre persönliche Situation geeignet ist und zu welchem Zeitpunkt und an welcher Stelle für die Förderung anzusuchen ist.Um sich beraten zu lassen, müssen die Familien teilweise in andere Gemeinden fahren, mit der Pandemie eine Herausforderung. Häufig muss dafür extra ein Babysitter organisiert werden, auch das ist momentan äußerst schwierig. Ein Beratungstermin mit den Kindern wahrzunehmen gleicht einem fünfstündigen Berglauf.Deshalb hat das Netzwerk der Eltern-Kind-Zentren Südtirols in Zusammenarbeit mit dem Autonomen Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) 2 Informationstreffen organisiert. Über die Online-Plattform Zoom informierte Jennifer Pizzardo (ASGB) insgesamt 60 Teilnehmer.Pizzardo gab zuerst mit allgemeinen Informationen einen Überblick. Anschließend konnten die Teilnehmer Fragen zu ihrer persönlichen Situation stellen. Da nicht alle Eltern teilnehmen konnten, wurde der allgemeine Teil aufgezeichnet. Dieser ist auf der Internetseite des Netzwerkes der Eltern-Kind-Zentren abrufbar.Viele Fragen betrafen auch das neue staatliche Familiengeld. Sobald es genauere Informationen dazu gibt, werden erneut Veranstaltungen stattfinden. Auf der FacebookSeite des Netzwerkes der Eltern-Kind-Zentren werden die neuen Onlinetreffen frühzeitig angekündigt.

