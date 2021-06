Endlich: Jetzt kommt der Sommer in Fahrt

Der Sommer macht jetzt so langsam Ernst. In den kommenden Tagen wird es sonniger, stabiler und wärmer. Bereits am heutigen Donnerstag und am morgigen Freitag steigen die Temperaturen auf bis zu knapp 30 Grad Celsius, so Peterlin.Ab dem Wochenende steigen die Temperaturen in den tiefen Lagen auf über 30 Grad und Anfang der nächsten Woche gibt es in Bozen sogar bis zu 33 Grad.„Die Gewitterneigung wird Tag für Tag weniger, am Wochenende ist es abgesehen vom Alpenhauptkamm überall trocken“, so Peterlin abschließend.Die Verbraucherzentrale Südtirol gibt Tipps, wie man auch in der heißen Jahreszeit die Wohnung angenehm kühl halten kann

