„Puschtra Bua“ Heinrich Oberleiter ist begnadigt

Die 3 Kinder des früheren Südtirol-Aktivisten hatten Anfang Dezember 2018 ein Gnadengesuch an Italiens Staatspräsidenten Sergio Mattarella gerichtet, um dem Vater die Rückkehr nach Südtirol zu ermöglichen.Am Versuch, für die „Puschtra Buam“ in Rom die Begnadigung zu erwirken, war seit Jahrzehnten hinter den Kulissen immer wieder eifrig gearbeitet worden.Aufgrund des Gnadengesuchs hatte Italiens Staatspräsident Mattarella ein Gutachten der Staatsanwaltschaft Brescia angefordert. Denn in Brescia war 1971 die letzte Verurteilung Oberleiters erfolgt. Lebenslang lautete das Urteil über den Südtirol-Aktivisten. Die Staatsanwaltschaft Brescia hatte der Begnadigung des ehemaligen Südtirol-Aktivisten bereits im Februar 2019 zugestimmt. Seitdem lag der Ball erneut bei Mattarella, Heinrich Oberleiter zu begnadigen.Heinrich Oberleiter, Jahrgang 1941, stammt aus St. Johann im Ahrntal. Seit 1968 lebt er in Bayern im „Exil“. Er ist der erste der 3 noch lebenden „Puschtra Buam“, der von Staatspräsident Sergio Mattarella begnadigt wird.

