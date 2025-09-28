Blauer Himmel und Sonnenschein: Am heutigen Sonntag zeigt sich in Südtirol endlich wieder goldenes Herbstwetter. Ob bei einer Wanderung, einem Kaffee im Freien oder einem kurzen Spaziergang – nach einer grauen Woche genießen viele jeden Sonnenstrahl.<BR \/><BR \/>Und wir dürfen uns freuen, denn Landesmeteorologe Dieter Peterlin sagt: „Auch in der nächsten Woche bleibt uns das sonnige Herbstwetter erhalten, nur am Dienstag ziehen ein paar dichtere Wolken durch.“ <BR \/><BR \/> Am Mittwoch lockern die Wolken mit Nordföhn auf, es wird sonnig. Mit viel Sonnenschein geht es am Donnerstag und am Freitag weiter, der Himmel ist oft wolkenlos. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217055_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Sonne lässt zudem die Temperaturen etwas ansteigen. Richtig warm wie am vergangenen Wochenende, als die Werte über 25 Grad erreichten, wird es allerdings vorerst nicht mehr.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>