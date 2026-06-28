Der Montag beginnt noch mancherorts mit Sonnenschein. Im Laufe des Tages steigt jedoch die Gewitterneigung an. Ähnlich verhält es sich am Dienstag. Die Temperaturen klettern zu Beginn der Woche noch auf bis zu 37 Grad. <BR \/><BR \/>Am Mittwoch folgt schließlich die langersehnte Erleichterung. Eine Kaltfront sorgt für zunehmend unbeständige Verhältnisse, weshalb im Tagesverlauf verbreitet gewittrige Regenschauer aufziehen. In der Folge frischt vielerorts Nordföhn auf. Es wird kühler mit Höchstwerten von bis zu 32 Grad. <BR \/><BR \/>Am Donnerstag und Freitag kehrt schließlich verbreitet die Sonne zurück. Vor allem im Norden bleibt es föhnig. Die Temperaturen steigen nur leicht an.