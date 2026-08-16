Der Sommer 2026 bricht alle Rekorde. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf X mitteilt, sank die Temperatur in Bozen in der Nacht auf Samstag zum 29. Mal nicht unter 20 Grad. Nach jenem an Tagen mit über 35 Grad wurde somit auch der Rekord an Tropennächten aus dem Jahr 2015 eingestellt. <BR \/><BR \/>Nun scheint es mit der extremen Hitze jedoch vorerst wieder vorbei zu sein. Bereits am heutigen Sonntag wird es etwas kühler, teils kräftige Regenschauer und Gewitter in der zweiten Tageshälfte frischen zusätzlich auf. <BR \/><BR \/>Ähnlich geht es am morgigen Montag weiter. Am Vormittag ist es noch verbreitet sonnig, am Nachmittag zieht eine Störung durch, die verbreitet Niederschläge bringt. Die Temperaturen gehen bei Nordföhn weiter zurück und erreichen nur noch 31 Grad im Unterland. <BR \/><BR \/>Am Dienstag und Mittwoch gibt es voraussichtlich viel Sonnenschein und es wird etwas wärmer, bevor am Donnerstag erneut die Wolken samt Regenschauern und Gewittern dominieren. Auch am Freitag bleibt es aktuellen Prognosen zufolge wechselhaft. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/werden-die-sommer-jetzt-immer-so-heiss-das-sagt-dieter-peterlin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>