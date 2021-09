Endometriose – Komikerin Amy Schumer lässt sich Uterus entfernen

„Es ist der Morgen nach meiner Endometriose-Operation und mein Uterus ist raus“, sagte die 40-Jährige in einem Video auf Instagram.Der Arzt habe die Krankheit an 30 Stellen entdeckt und entfernt, sagte sie weiter. Auch ein Teil des Blinddarms sei entfernt worden, weil dieser angegriffen gewesen sei.Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen und eine wichtige Ursache für Unfruchtbarkeit. Schumer hatte 2019 ihren Sohn Gene David zur Welt gebracht. Schwanger mit ihrem Sohn wurde sie per künstlicher Befruchtung, auch In-vitro-Fertilisation (IVF) genannt. Der Vater des Kindes ist Schumers Ehemann, der Koch Chris Fischer.

apa