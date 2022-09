Energiekonzern Eni steigt bei algerischen Gasfeldern ein

Italiens teilstaatlicher Energieversorger Eni hat sich in der laufenden Energiekrise in Europa an Gasfeldern in Algerien beteiligt. Die Anteile an den Vorkommen „In Amenas“ und „In Salah“ stammten vom britischen Ölkonzern BP, teilte Eni am Mittwoch in Mailand mit.