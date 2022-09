Energiepreise: Italienische Gemeinden müssen sparen

Die Explosion der Energiepreise stellt zahlreiche Gemeinden in Italien vor finanzielle Probleme: Sparen ist das Gebot der Stunde. Während die Bürgermeister auf Unterstützungsmaßnahmen aus Rom warten, werden die ersten Bürger zahlreicher Gemeinden nun selbst aktiv, um dem Problem beizukommen.Wie die italienische Tageszeitung „IlSole24Ore“ berichtet, gibt es in ganz Italien zahlreiche Beispiele dafür, wie Gemeinden in Sachen Energie nun sparen wollen. In der Provinz Belluno etwa werden etwa in mehreren Straßentunnels die Lichter von 2.30 Uhr bis zum Sonnenaufgang ausgeschaltet, um Strom zu sparen. „Licht aus“ heißt es auch in Torrebelvicino (Vicenza), wo die öffentliche Beleuchtung um Mitternacht ausgeht.In Castelmassa, einem 4000-Einwohner-Ort im Veneto, muss das öffentliche Schwimmbad schließen. Zu teuer sei der Betrieb durch gestiegene Kosten bei der Energie, dem Personal und für die Wasseraufbereitung. Das selbe Szenario gibt es in Pontassieve in der Nähe von Florenz.Die finanzielle Last drückt auf die Gemeinden, ebenso wie auf die Bürger in Italien. In einer Aussendung unterstreicht Anci (Italienischer Gemeindenverband), dass eine Unterstützungsmaßnahme der Regierung für Gemeinden und Provinzen unablässig sei: „Eine außerordentliche Zuweisung von mindestens 350 Millionen Euro ist erforderlich, um den Anstieg unserer Energiekosten zu kompensieren, andernfalls werden die Bürgermeister gezwungen sein, schmerzhafte Kürzungen bei den öffentlichen Dienstleistungen vorzunehmen.“Wie „IlSole24Ore“ berichtet, gibt es bereits einige Beispiele italienischer Gemeinden, die ihre Bürger angesichts der hohen Energiepreise entlasten: So wurde etwa in Brescia, Reggio Emlilia,Seregno oder Osimo ein Energiebonus eingeführt, der als einmalige Maßnahme an bedürftige Familien ausgezahlt wird.Ein weiteres Beispiel ist jenes von Pontinvrea in der Region Savona, wo die Gemeinde beschlossen hat, einen Unterstützungsfonds für die Lieferung von Pellets einzurichten und die Mehrwertsteuer darauf für die bedürftigsten Familien zu streichen.Am Samstag drehte sich auch auf dem Gemeindetag im Raiffeisenhaus in Lana alles um die knappen Kassen der Gemeinden hierzulande. Lesen Sie mehr dazu im s+Artikel.