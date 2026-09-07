Gemeinsam möchten die Veranstalter zeigen, was das Tal seit Generationen prägt: eine rund 400-jährige Tradition der Holzschnitzkunst, verbunden mit einem vielfach unterschätzten Potenzial an kreativem Schaffen und handwerklicher Meisterschaft. Dieses künstlerische Erbe beschränkt sich längst nicht mehr auf sakrale Kunst. Es entwickelt sich kontinuierlich weiter und findet heute in zahlreichen Ausdrucksformen seinen Niederschlag. Dieser Reichtum soll aufgewertet, sichtbar gemacht und einem breiten Publikum zugänglich werden.<BR \/><BR \/>Ursprünglich war geplant, „Enes dl’Ert – art festiVal Gardena“ erst im Jahr 2027 zu starten. Doch die Begeisterung der Beteiligten führte dazu, dass bereits für dieses Jahr ein umfangreiches Programm zusammengestellt werden konnte. Vom 7. bis zum 20. September erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Angebot mit täglich zwei bis drei Veranstaltungen: Ausstellungen, Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern, Atelierbesuche, Gespräche und weitere kulturelle Veranstaltungen laden dazu ein, die kreative Vielfalt des Grödnertals neu zu entdecken.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352463_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Den Auftakt bildet am Montag, 7. September um 18 Uhr die Vernissage der Ausstellung „Guido Sotriffer – Memories of the Future“. Anlass ist der 90. Geburtstag des Künstlers. Die Ausstellung wurde von seiner Tochter Michaela und seiner Enkelin Lucilla konzipiert.<BR \/><BR \/>„Jedes authentische Kunstwerk bewahrt das Vergangene und eröffnet zugleich eine Möglichkeit für das, was kommen wird. Spuren der Zukunft entsteht aus dieser Idee: Kunst als Raum, in dem sich Zeit verwandelt und Erinnerung fortwährend neue Deutungen hervorbringt“, erklären die beiden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352466_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit „Enes dl’Ert – art festiVal Gardena“ erhält das Grödnertal ein neues Forum, das Tradition und Gegenwart, Handwerk und zeitgenössische Kunst miteinander verbindet.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.unika.org\/de\/enes-dl-ert\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das gesamte Programm mit täglich zwei bis drei Veranstaltungen ist online abrufbar und lädt dazu ein, die vielfältige Kunst- und Kulturszene Grödens zu entdecken.<\/a>