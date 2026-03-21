<BR \/><BR \/>Zwei Polizisten, die in der Alpin Arena Schnalstal im Einsatz standen, haben kürzlich einem deutschen Urlauber das Leben gerettet. Der Mann erlitt auf der Skipiste auf über 2.700 Höhenmetern einen Herzstillstand. <BR \/><BR \/>Die sofort angerückten Ordnungshüter leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein – bis zum Eintreffen der alarmierten Sanitäter atmete der Deutsche wieder. Er wurde in der Folge ins Meraner Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/>Der Fall zeige erneut auf, wie wichtig die Präsenz der Ordnungshüter in den Südtiroler Skigebieten ist – und zwar nicht nur, um Kontrollen durchzuführen, sondern auch um Rettungseinsätze durchzuführen. In der ausklingenden Skisaison rückten die Polizisten, die unter anderem auch in Kolfuschg und Obereggen im Einsatz stehen, zu mehreren medizinischen Notfällen aus.