Enger Vertrauter des Papstes gestorben

Er inspirierte den Papst zu seinem Namen Franziskus: Der brasilianische Kardinal Cláudio Hummes ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das teilte die Erzdiözese von São Paulo am Montag mit. Hummes, genannt „Dom Claudio“, war an Lungenkrebs erkrankt. Der Brasilianer galt als einflussreicher Vertrauter von Papst Franziskus, der Papst nannte ihn einmal einen „großen Freund“.

Kurz nach seiner Wahl im März 2013 erzählte das Oberhaupt der katholischen Kirche, dass er während des Konklaves, also der Papstwahl, neben Hummes gesessen habe. Der Brasilianer habe ihm nach der Entscheidung gesagt: „Vergiss die Armen nicht.“ Dieser Gedanke habe ihn nicht losgelassen – und daraufhin habe er sich in Erinnerung an Franz von Assisi den Papstnamen Franziskus gegeben. Sein bürgerlicher Name ist Jorge Mario Bergoglio.