Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge am Samstagabend im Stadtzentrum. Einige der Angefahrenen seien schwer verletzt, aber niemand lebensbedrohlich, hieß es. Rettungskräfte versorgten die Opfer und brachten sie ins Krankenhaus.<BR \/><BR \/>Kurz nach dem Vorfall hielten Beamte ein verdächtiges Fahrzeug an. Der Fahrer, ein ursprünglich aus Indien stammender Mann in den Dreißigern, wurde festgenommen und bleibe in Polizeigewahrsam, hieß es weiter. Der Mann habe „mit Absicht“ schwere Verletzungen durch gefährliches Fahren verursacht, berichtete die Polizei. Ermittlungen zum Hintergrund und möglichen Motiven der Tat liefen weiter. Man gehe nicht davon aus, dass weiter Gefahr bestehe.<BR \/><BR \/>Die Straße Friar Gate, in die das Auto in die Fußgänger hineingefahren war, sowie umliegende Straßen waren auch am Sonntagvormittag weiter abgesperrt.