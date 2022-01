England führt Masken in höheren Schulklassen wieder ein

Dies solle sicherstellen, dass so viele Jugendliche so lange wie möglich die Schule besuchen können.Derzeit greift die hochansteckende Omikron-Variante schnell um sich. Allein in England waren am Samstag 162.572 neue Corona-Fälle gemeldet worden – ein Tagesrekord im größten britischen Landesteil.Der Verband der Schulleiter begrüßte die Empfehlung. Bisher rät die Regierung allen Jugendlichen von der siebenten Klasse an bereits das Maskentragen in öffentlichen Schulbereichen. Zudem kündigte das Gesundheitsministerium weitere 7000 Luftfilter für Schulklassen an. Die Lehrergewerkschaft NEU kritisierte die Zahl als viel zu niedrig.In Schottland, Wales und Nordirland gilt seit langem eine Maskenempfehlung in Klassenzimmern. Gesundheitspolitik ist im Vereinigten Königreich Sache der Regionalregierungen. Für England, das keine eigene Regierung hat, ist die Zentralregierung in London zuständig.

dpa