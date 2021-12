Enneberg: Anzeige wegen gefälschtem Green Pass

Die Ermittler am Freitagmittag Green Pass-Kontrollen in einem Gastlokal in St. Vigil durch. Der 38-Jährige zeigte ihnen dabei auf seinem Handy ein Fotos des auf Papier ausgedruckten Zertifikats.Die Carabinieri schöpften sofort Verdacht, weil sie sich darüber wunderten, warum der Mann nicht gleich einen QR-Code am Handy vorzeigte oder das ausgedruckte Formular dabei hatte.Deshalb beschlossen die Ermittler den Mann eingehender zu kontrollieren – durch einen Abgleich seiner Daten mit der Datenbank des Sanitätsbetriebes. Dabei stellte sich heraus, dass sich der 38-Jährige keinem Coronatest unterzogen hatte. Der Green Pass war mit einem Bildbearbeitungsprogramm gefälscht worden.Der Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

