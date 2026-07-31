Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Enneberg Pfarre und Maria Saalen\/St. Lorenzen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der rund 60-jährige Mann aus dem Pustertal während der Abfahrt die Kontrolle über sein Fahrrad, prallte gegen die Leitplanke und stürzte anschließend in das darunterliegende steile Gelände.<BR \/><BR \/>Die Böschung war mit frisch gefällten Baumstümpfen, Ästen und dichtem Gestrüpp übersät, was die Rettungsarbeiten erheblich erschwerte. Trotz des heftigen Sturzes blieb der Radfahrer bei Bewusstsein und konnte gegen 19.30 Uhr selbstständig mit seinem Mobiltelefon den Notruf absetzen.<BR \/><BR \/>Sechs Einsatzkräfte der Bergrettung CNSAS Enneberg sowie vier Helfer des Weißen Kreuzes Enneberg rückten zur Unfallstelle aus. Nachdem sie zum Verletzten vorgedrungen waren, wurde dieser im steilen Gelände medizinisch erstversorgt und stabilisiert. <BR \/><BR \/>Die Bergung gestaltete sich äußerst anspruchsvoll: Mittels Seilzugsystem wurde die Trage zur Straße hinaufgezogen, wo die inzwischen eingetroffene Notärztin des Krankenhauses Bruneck die weitere medizinische Versorgung übernahm.<BR \/><BR \/>Nach der Stabilisierung wurde der Verletzte vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus Bruneck gebracht. Nach mehreren Stunden konnten schließlich auch die Einsatzkräfte wieder einrücken.