Auf der Alm Fojedöra in der Gemeinde Enneberg ist ein Wolf entnommen worden. Hintergrund sind wiederholte Risse von Nutztieren, die in den vergangenen Wochen vom Landesforstkorps dokumentiert und bestätigt worden waren.<BR \/><BR \/>Am 28. August wurde deshalb eine zweite Verfügung zur Entnahme eines sogenannten Schadwolfs erlassen. Das entsprechende Dekret unterzeichnete Landeshauptmann Arno Kompatscher am vergangenen Freitag. Die Maßnahme wurde inzwischen vom Landesforstkorps mit Unterstützung der Jagdaufseher umgesetzt.<BR \/><BR \/>Mehrere Schafe und Ziegen waren auf der Alm gerissen worden. Nach Angaben des Landes soll mit der Entnahme verhindert werden, dass es zu weiteren erheblichen Schäden an den Nutztierherden kommt.<BR \/><BR \/>Die Verwaltungsmaßnahme ist auf der Internetseite des Landes zum Wildtiermanagement veröffentlicht.