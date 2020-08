Enorme Schäden in der Landwirtschaft

Das Unwetter am Samstag hat in verschiedenen Teilen Südtirols große Schäden verursacht. Beispielsweise im Burggrafenamt hat der Hagelschlag in einigen Gemeinden bis zu 100 Prozent der Apfelernte zerstört. Das berichten die „Dolomiten“ am Montag.