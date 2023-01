„Nicht vergessen, dass es in unserem Land nicht nur Opfer gegeben hat“

„Erhöhte Wachsamkeit“

Landeshauptmann Arno Kompatscher ruft dazu auf, die Ermordung von Juden, Sinti, Roma, Homosexuellen und anderen Gruppen nicht zu vergessen: Es bleibe wichtig, der Vergangenheit zu gedenken und daraus Schlüsse zu ziehen, um in der Gegenwart richtig und gerecht handeln zu können und für eine bessere Zukunft zu arbeiten, betont Kompatscher.„Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es in unserem Land nicht nur Opfer gegeben hat, sondern auch Täter.“ – Landtagspräsidentin Rita Mattei fordert dazu auf, „alle demokratischen Mittel zu nutzen, um eine Rückkehr in die Vergangenheit zu verhindern“.Man solle nicht nur über die Vergangenheit nachdenken, sondern auch über die Ereignisse von heute „und darüber, wie fließend die Grenze zwischen Menschlichkeit und Unmenschlichkeit ist“.Auch der SGB/CISL mahnt zur erhöhten Wachsamkeit „gegenüber Entwicklungen in der Gesellschaft, die Vorurteile und Hass gegenüber Fremden, den ,Anderen‘ und Schwächeren schüren sowie deren Ausgrenzung und Benachteiligung verursachen“.Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog hat sich im Europaparlament besorgt über zunehmenden Antisemitismus im Internet geäußert: „Der Holocaust ist nicht in einem Vakuum entstanden“, sagte Herzog am Donnerstag in Brüssel. Man dürfe nie vergessen, dass die nationalsozialistische Todesmaschinerie nicht gelungen wäre, wenn sie nicht auf einen mit Judenhass gedüngten Boden getroffen wäre.Im Internet verbreite sich Antisemitismus in Rekordtempo. „Entgleiste Tweets können tödlich sein.“Israels Staatsoberhaupt appellierte an die EU, alle zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um Hass, Rassismus und Antisemitismus zu verhindern – von Bildung und Gesetzgebung bis hin zu Strafverfolgung. Man müsse in ganz Europa Verständnis dafür wecken, dass das Recht des jüdischen Volkes auf nationale Selbstbestimmung heilig sei.Kritik an Israel sei legitim, sagte Herzog. „Es ist in Ordnung, nicht mit uns übereinzustimmen.“ Entscheidend sei jedoch, dass dabei die Existenz des Staates Israel nicht in Frage gestellt werde.