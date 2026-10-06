Nachdem im Senat wesentliche Änderungen, darunter auch am Senatswahlkreis Bozen\/Unterland, beschlossen wurden, beginnen heute in der Abgeordnetenkammer die Abstimmungen über das neue Wahlgesetz zum Parlament. Da in der Kammer – anders als im Senat – geheime Abstimmungen möglich sind und beantragt wurden, hat Regierungschefin Giorgia Meloni gestern die Abstimmungen über die Artikel 1, 2 und 3 des Gesetzes mit einem Vertrauensvotum über die Regierung verbunden. Damit will sie eventuelle Heckenschützen aus den eigenen Reihen in Schach halten.<BR \/><BR \/> In der SVP waren gestern erst die Parteileitung und anschließend der Parteiausschuss einberufen, um das Stimmverhalten der drei SVP-Abgeordneten zu definieren. Die SVP hat sich bei Vertrauensabstimmungen über Regierungen in Rom bisher immer enthalten. Laut Vorschlag von Obmann Dieter Steger, der mit breiter Mehrheit bei nur einer Gegenstimme und drei Enthaltungen angenommen wurde, will man dies auch diesmal tun.<BR \/><BR \/>Beim geheimen Schlussvotum am Donnerstag ab 10.30 Uhr werden die SVP-Abgeordneten jedoch für die Wahlreform stimmen. Die SVP hat ihre Schäfchen bei der Reform ins Trockene gebracht und dürfte bei der nächsten Parlamentswahl erneut fünf von sechs möglichen Parlamentariern nach Rom entsenden. <BR \/><BR \/>Im Senat ist es gelungen, die Frauenquote in den Einer-Wahlkreisen sowie den in der Kammer gestrichenen „Fallschirm“ wieder einzuführen, laut dem ein Direktmandat reicht, um an der Verteilung der Verhältnissitze in der Kammer teilzunehmen. Das Unterland wird nicht geteilt, sondern kommt zum Senatswahlkreis Burggrafenamt.<h3>\r\nAlle Änderungen von Schutzmacht Österreich gutgeheißen <\/h3> Alle Änderungen wurden in einem Notenwechsel mit Rom von der Schutzmacht Österreich gutgeheißen und „zustimmend begrüßt“. Erstmals sei damit auch die Regelung für die Kammer international abgesichert. Das sei ein großer Schritt nach vorne. Bisher habe man bei jeder Wahlrechtsreform um das Vertretungsrecht der deutschen Minderheit zittern müssen.<BR \/><BR \/>Dezidiert gegen die Wahlrechtsreform sprach sich gestern der Leiferer Bürgermeister Giovanni Seppi aus. Von ihm kam denn auch die einzige Gegenstimme im Parteiausschuss. Leifers bildet mit Bozen den neuen Senatswahlkreis, den mit mathematischer Sicherheit ein Italiener in Rom vertreten wird.<BR \/><BR \/> Aus dem Unterland kamen drei Enthaltungen. Lieber wäre man dort beim Status quo geblieben. Bezirksobmann Norbert Mayr bedankte sich gestern aber explizit dafür, dass eine Aufteilung des Unterlandes in drei verschiedene Senatswahlkreise doch noch abgewendet werden konnte. <BR \/><h3>\r\nBezirk Unterland: Nach vorne blicken<\/h3><OrtGrundschrift><\/OrtGrundschrift> Der SVP-Bezirksausschuss hat sich gestern spät am Abend getroffen, um über die Folgen aus der Wahlrechtsreform zu beraten. Bekanntlich hat man Rücktritte angedroht, wenn die bisherige Einteilung des Senatswahlkreises nicht verteidigt wird und die SVP in diesem Fall nicht gegen das Gesetz stimmt. Letzte Woche hat der Trudner Bürgermeister seinen Rücktritt aus dem Bezirksausschuss angekündigt. Bei Redaktionsschluss war das Treffen noch im Gange. Viele sehen in Rücktritten aber keinen Sinn mehr. Man habe erreicht, dass das Unterland beisammen bleibt und schaue nach vorne.