Mit über 64 Prozent ist die Gemeinde Meran Mehrheitseignerin der Meran 2000 Bergbahnen AG. <BR \/><BR \/>„Wir haben versucht zu vermitteln und eine Mediation verlangt, die leider nichts gefruchtet hat. Die Entlassung hat der Verwaltungsrat beschlossen. Unsere Weisung war, dass alles versucht wird, damit man das Verhältnis mit Geschäftsführer Jakomet wieder hinkriegt. Aber bei der Mediation wurde anscheinend auch deutlich, dass es nicht nur Differenzen zwischen dem Präsidenten Andreas Zanier und dem Verwaltungsrat gegeben hat, sondern auch eine Reihe von internen Vorkommissen. Deswegen war das zerrüttete Verhältnis offenbar nicht mehr zu kitten“, so Zeller.<BR \/><BR \/>Über die Abstimmung im Verwaltungsrat, die zu Jakomets Entlassung geführt hat, wird strengstes Stillschweigen bewahrt. Das jüngste Problem mit dem Land zum Spielplatz auf Meran 2000, bei dem die AG eine Strafe zahlen musste, habe laut Insidern keine Rolle gespielt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/paukenschlag-bei-meran-2000-ag" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wir haben über Jakomets Entlassung exklusiv berichtet.<\/a>