<BR \/>Maduros Drogennetzwerk soll mit gewalttätigen Gruppen wie den mexikanischen Kartellen Sinaloa und Zetas sowie den kolumbianischen FARC-Rebellen und der venezolanischen Gruppe Tren de Aragua zusammengearbeitet haben. Maduro weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet sie als Vorwand für die USA, sich die Ölreserven des Landes anzueignen.<BR \/><BR \/>Vor dem Gerichtsgebäude protestierten Demonstranten gegen das militärische Vorgehen der USA. „Hands off Venezuela“ (Hände weg von Venezuela„) war auf Schildern zu lesen, die in die Höhe gehalten wurden.<BR \/><BR \/>In Caracas bot Maduros geschäftsführende Nachfolgerin, Delcy Rodríguez, der US-Regierung überraschend eine Zusammenarbeit an. “Wir laden die US-Regierung ein, gemeinsam an einer Agenda der Kooperation zu arbeiten„, erklärte die bisherige Vizepräsidentin, die zum engsten Machtzirkel um Maduro gehört.<h3>\r\nDrohung mit weiterem Militäreinsatz<\/h3>Zuvor hatte sie seine Gefangennahme als Entführung und kolonialen Öl-Raubzug verurteilt. Für die venezolanische Opposition war es ein Dämpfer, dass US-Präsident Donald Trump ihre Anführerin Maria Corina Machado als zu schwach abtat und damit Hoffnungen auf eine von Washington gestützte Machtübernahme zunichtemachte.<BR \/><BR \/>Trump drohte zugleich mit einem weiteren Militäreinsatz, sollte die Regierung in Caracas nicht kooperieren. Der Republikaner sagte vor Journalisten, er könne einen weiteren Militäreinsatz anordnen, wenn Venezuela nicht bei den US-Bemühungen kooperiere. Auf seinem Rückflug von Florida nach Washington sagte Trump an Bord der Air Force One mit Blick auf die Ölressourcen: “Wir holen uns zurück, was sie gestohlen haben.„ Er fügte hinzu: “Wir haben das Sagen.„<BR \/><BR \/>Damit spielte Trump auf die vor Jahrzehnten erfolgte Verstaatlichung von US-Öl-Beteiligungen an. Trump drohte zudem Kolumbien sowie Mexiko und erklärte, die kommunistische Regierung Kubas stehe vor dem Zusammenbruch.<h3>\r\nGespaltene Reaktionen<\/h3>International fielen die Reaktionen auf die Gefangennahme gespalten aus. Kubas Regierung in Havanna, der engste Verbündete Venezuelas, teilte mit, bei dem US-Einsatz am Samstag in Venezuela seien 32 kubanische Militär- und Geheimdienstangehörige getötet worden. Während Russland und China das Vorgehen als Bruch des Völkerrechts scharf verurteilten und die sofortige Freilassung Maduros forderten, hielten sich westliche Staaten bedeckt.<BR \/><BR \/>Die EU-Kommission sieht in der Entwicklung eine Chance für einen demokratischen Übergang, vermied aber eine juristische Bewertung. Der britische Premierminister Keir Starmer erklärte, es sei Sache der USA, ihr Handeln zu rechtfertigen. Der UN-Sicherheitsrat wollte noch am Montag über die Rechtmäßigkeit des Einsatzes beraten.<BR \/><BR \/>Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hatte in einem am Sonntag Abend ausgestrahlten ORF-Interview (ZiB 2) erklärt, die EU weine Maduro keine Träne nach. Sie betonte aber auch, dass die von US-Präsident Trump angeordnete Militäroperation gegen Venezuela nicht mit dem völkerrechtlichen Gewaltverbot im Einklang stehe.<h3>\r\n“Neue Weltordnung„<\/h3>Bundespräsident Alexander Van der Bellen nahm am Montag in einem allgemein gehaltenen Posting zu globalen Entwicklungen wie dem US-Militäreinsatz in Venezuela oder den Grönland-Annexionsgelüsten von Präsident Trump Stellung. Auf “Bluesky„ ließ das Staatsoberhaupt wissen: “Wir sind nun in der Realität einer neuen Weltordnung angekommen, in der sich immer mehr die Willkür des Stärkeren durchsetzt. Nur gemeinsam, als starkes Europa, können wir uns behaupten.„<BR \/><BR \/>In Deutschland sorgte das Vorgehen für eine heftige Debatte. Die Bundesregierung reagierte abwartend und verwies auf die komplexe Lage, da Maduro die demokratische Legitimität fehle. Grünen-Co-Chef Felix Banaszak kritisierte dies als “windelweiche Reaktion„ und sprach von einem “klaren Völkerrechtsbruch„. Er warf Teilen der Union vor, mit der Relativierung des Völkerrechtsbruchs Trump zu weiteren Aggressionen zu ermutigen. Als Konsequenz forderte er eine Stärkung der “europäischen Souveränität„ durch eine engere Rüstungskooperation und mehr Unabhängigkeit in Energie- und Technologiefragen.<h3>\r\nBerüchtigt für Haftbedingungen: Gefängnis in Brooklyn<\/h3>Bis zu seinem Gerichtstermin war Maduro im Metropolitan Detention Center (MDC) in Brooklyn untergebracht. Das Gefängnis ist berüchtigt für seine Haftbedingungen. Experten gehen davon aus, dass Maduro aus Sicherheitsgründen die meiste Zeit von anderen Häftlingen getrennt und 23 Stunden am Tag in seiner Zelle eingeschlossen sein wird.<BR \/><BR \/>US-Präsident Trump kann sich nun einen ähnlichen Militäreinsatz wie in Venezuela auch gegen die Regierung Kolumbiens vorstellen. Eine auf die kolumbianische Regierung ausgerichtete Militäroperation klinge gut für ihn, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit). “Kolumbien ist auch sehr krank, regiert von einem kranken Mann„, sagte Trump an Bord der Air Force One. Damit spielte er offensichtlich auf den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro an und fügte hinzu, dieser stelle Kokain her und verkaufe es an die USA. “Er wird das nicht mehr lange tun.„ <BR \/><BR \/>Petro reagierte scharf auf Trumps Drohungen. Die Äußerungen seien eine “illegitime Drohung„, er werde sie genau prüfen, schrieb Petro auf X. Sollte gegen ihn selbst vorgegangen werden, warnte Petro vor schweren Folgen. Zugleich rief der Staatschef die Sicherheitskräfte zur Loyalität auf.<h3>\r\nKuba als “riesiges Problem„<\/h3>Militärische Maßnahmen gegen Kuba hält Trump aktuell für nicht nötig. Nach der Festnahme Maduros stehe Kuba ohnehin dem Zusammenbruch nahe, erklärte Trump vor Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. “Ich glaube nicht, dass wir etwas unternehmen müssen. Es sieht so aus, als würde es (Kuba) untergehen„, sagte der US-Präsident.<BR \/><BR \/>US-Außenminister Marco Rubio bezeichnete die Regierung in Kuba wiederum als “riesiges Problem„. Zwar wolle er nicht über zukünftige Schritte der US-Regierung mit Blick auf Kuba sprechen. “Aber ich denke, es ist kein Geheimnis, dass wir keine großen Fans des kubanischen Regimes sind„, sagte Rubio im US-Sender NBC New. Dieses habe Venezuelas entmachteten Staatschef Maduro unterstützt.<BR \/><BR \/>Dass das Beispiel USA-Venezuela Schule machen könnten, genau dagegen verwahrt sich indes China: “Wir akzeptieren nicht, dass eine Nation beanspruchen kann, der Weltrichter zu sein„, erklärte Außenminister Wang Yi. China glaube zudem nicht, dass ein Land als “Weltpolizei„ agieren könne. Die Souveränität aller Länder müsse nach internationalem Recht geschützt werden.