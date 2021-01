Entschärfungsarbeiten in Bozen haben begonnen

Um 9.32 Uhr vermeldete eine Durchsage über den Hörfunk, begleitet von einem einminütigen Sirenensignal in Bozen, den Beginn der Entschärfungsarbeiten an der US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg nahe des Bahnhofsparks in Bozen. 4.670 Personen, die ihre Wohnungen aus Sicherheitsgründen vorübergehend hatten verlassen müssen, wurden in Sicherheit gebracht.Bei der Entschärfung der Bombe wird der Kopfzünder ausgebaut und noch vor Ort vernichtet. Die Bombe selbst wird dann zur Caccia-Dominioni-Kaserne in Roverè della Luna (Aichholz) gebracht, wo sie entleert und kontrolliert gesprengt wird.Die Arbeiten in Bozen sollen voraussichtlich gegen 11 Uhr abgeschlossen sein, eine erneuter Hinweis im Hörfunk sowie ein Sirenensignal (15 Sekunden) geben die erfolgreiche Entschärfung dann bekannt.Alle weiteren Informationen finden Sie hier im Überblick.

