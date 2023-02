Entscheidung: Keine Hafterleichterung für Alfredo Cospito

Alfredo Cospito vor Beginn seines Hungerstreiks (links) und jetzt. - Foto: © ANSA / ANSA

Zudem wurden dem Kläger die Kosten des Verfahrens auferlegt. Anhänger Cospitos, die den Tag über vor dem Gericht ausgeharrt hatten, reagierten mit „Mörder“-Rufen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.Für Cospito gelten dieselben Haftbedingungen wie für Mafiabosse, weil seine Taten als Terrorismus eingestuft werden. Wegen eines Bombenanschlags 2006 sowie Schüssen auf einen Manager 2012 wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt.In den vergangenen Wochen kam es mehrfach zu Ausschreitungen seiner Anhänger. Auch in Berlin und anderen Städten außerhalb Italiens wurden Fahrzeuge und Gebäude italienischer Vertretungen angegriffen oder beschmiert. Am Donnerstag hängten Anhänger in Rom ein Transparent mit der Aufschrift „Italien foltert“ auf.