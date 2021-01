Entscheidung zu Moderna-Impfstoff verschoben

Der Expertenausschuss der EMA war bereits am Montag und damit 2 Tage früher als geplant zusammengetroffen und hatte über die Zulassung des Impfstoffes des US-Herstellers Moderna beraten, teilte die EMA in Amsterdam mit. Dabei seien einige Fragen offen geblieben, sagte der niederländische Vertreter in dem Ausschuss.Die EMA hatte bereits zuvor nicht ausgeschlossen, dass eine Entscheidung erst bei der planmäßigen Sitzung des Ausschusses am Mittwoch fallen könnte. Der Impfstoff von Moderna ist bereits in den USA und Kanada zugelassen. Bei einer positiven Empfehlung der EMA muss noch die EU-Kommission zustimmen. Das gilt als Formsache und könnte in kürzester Zeit geschehen.Es wäre nach dem Präparat der Hersteller Pfizer und Biontech der 2. Impfstoff gegen Covid-19, der in den EU-Mitgliedsstaaten zugelassen würde. Die EU hat bei Moderna bereits 160 Millionen Dosen des Impfstoffes bestellt.

apa