Eine 53-jährige Frau, Loredana Ferrara, ist in Vignale Monferrato, einer Ortschaft mit weniger als tausend Einwohnern in den zum Unesco-Welterbe gehörenden Hügeln der Provinz Alessandria, auf offener Straße erstochen worden. Die Tat ereignete sich am späten Montagnachmittag im Ortszentrum.<BR \/><BR \/>Der mutmaßliche Täter, der 57-jährige Silvio Gambetta, ehemaliger Lebensgefährte des Opfers, wurde von den Carabinieri festgenommen. Der Mann ist in der Gegend als Sportler bekannt und im regionalen Laufsport aktiv.<BR \/><BR \/>Als das medizinische Rettungsteam am Tatort eintraf, konnten die Einsatzkräfte nur noch den Tod der Frau feststellen. Auch das Opfer betrieb Laufsport wie ihr ehemaliger Lebensgefährte.<BR \/><BR \/>Nach Angaben einiger Bekannter hatte die Frau in der Vergangenheit gegenüber den Ermittlern ihre Sorge über den Ex-Partner geäußert, der häufig gewalttätig gewesen sei. Offenbar hatte die 53-Jährige ihn deshalb in den vergangenen Monaten verlassen. Die Frau hinterlässt eine junge Tochter aus einer früheren Beziehung, die aus Studiengründen beim Vater lebt.<BR \/><BR \/>Gegen den mutmaßlichen Täter liegen nach Angaben der Carabinieri keine Anzeigen wegen Gewalt vor. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Vercelli geführt, die für das Gebiet von Vignale Monferrato zuständig ist. Mehrere Passanten sollen die Tat beobachtet haben und werden derzeit vernommen.<BR \/><BR \/>„Ich kann nicht glauben, was heute passiert ist. Silvio war immer ein introvertierter und zurückhaltender Mensch, wirkte aber nicht gewalttätig. Wenn man von solchen Geschichten im Fernsehen hört, ist das schon schlimm - wenn so etwas aber im eigenen Ort geschieht, ist es unfassbar“, sagte der Vizebürgermeister von Vignale Monferrato, Roberto Corona.