Der erste Fall ereignete sich in Capizzi, einem 3.000 Seelen-Dorf in der Provinz Messina. Am Samstagabend kam es dort zu einem Blutbad: Ein 16-jähriger Bursch, Giuseppe D.D., starb, nachdem er vor einem Café von Schüssen getroffen wurde. Ebenfalls verletzt wurde ein 22-Jähriger, der in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, sich aber nicht in Lebensgefahr befindet. <BR \/><BR \/>Laut den Ermittlern stand das Opfer, ein Schüler der Hotelfachschule, gestern Abend gegen 21:30 Uhr vor einem stark besuchten Café, als ein Auto mit drei Insassen eintraf. Einer der Insassen stieg aus und feuerte Schüsse ab, wobei der 16-Jährige getötet und ein anderer Jugendlicher verletzt wurde. Giuseppe starb, als er im Notdienst von Capizzi eintraf. <h3>\r\n20-Jähriger festgenommen<\/h3>Ein 20-Jähriger wurde wegen Mordes, versuchten Mordes, illegalem Waffenbesitz und Hehlerei festgenommen. Ebenfalls verhaftet wurden sein 18-jähriger Bruder und der Vater, die den Täter zum Tatort gebracht haben sollen. Ersten Informationen zufolge war das eigentliche Ziel des Angriffs weder das Opfer noch der andere verletzte Jugendliche. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Schütze eine andere Person treffen wollte, mit der er in Konflikt stand. Die Tatwaffe, eine Pistole mit gelöschter Seriennummer, wurde sichergestellt. Die Ermittler untersuchen weiterhin den genauen Ablauf des Angriffs. <BR \/><BR \/>„Unsere Gemeinschaft ist erschüttert und fassungslos, es ist eine echte Tragödie. Ich kenne die Familie des Opfers - anständige Menschen und fleißige Arbeiter. Man sagt mir, dass der Sohn ein schüchterner, guter und fleißiger Schüler war“, sagte der Bürgermeister von Capizzi, Leonardo Principato Trosso. „Ich kenne auch die Familie des mutmaßlichen Täters, Personen, die polizeibekannt sind. <BR \/><BR \/>Letztes Jahr wurden Ermittlungen gegen einige Familienmitglieder aufgenommen, weil sie eine Carabinieri-Station angezündet haben sollen. Vor zwei Tagen wurden sie kontrolliert, weil man ihnen illegaler Waffenbesitz vorwarf. Gestern Abend hätte es ein Massaker werden können - das Café wird von vielen Jugendlichen besucht“, so der Bürgermeister.<h3>\r\n18-Jähriger in Neapel erschossen<\/h3>Ein weiterer Mord mit einem Teenager als Opfer ereignete sich in der Nacht auf Sonntag in der Provinz Neapel. Ein 18-Jähriger starb im Krankenhaus von Castellammare di Stabia, wohin er mit einer Schussverletzung eingeliefert worden war. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Laut den Ermittlungen wurde der junge Mann von einer Kugel getroffen, die von zwei Personen abgefeuert wurde, die auf einem Motorroller unterwegs waren. Der Angriff ereignete sich in Boscoreale bei Neapel. <BR \/><BR \/>Noch ist unklar, ob der Jugendliche gezielt angegriffen, oder versehentlich getroffen wurde. Das Opfer war ein unbescholtener Arbeiter aus Pompei. Er befand sich in Begleitung einer Gruppe von Freunden, als sich plötzlich zwei Männer auf einem Motorroller näherten. Einer von ihnen soll dann einen Schuss abgegeben haben, der den jungen Mann in der Achselhöhle traf. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten sofort ins Krankenhaus von Castellammare di Stabia, doch die Ärzte konnten wenig später nur noch seinen Tod feststellen.