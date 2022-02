Entspannung in Sicht: 27,9 Prozent weniger Neuinfektionen in 7 Tagen

In der Woche vom 2. bis zum 8. Februar sind die neuen Covid-19-Fälle in Italien um 27,9 Prozent zurückgegangen: Es waren 649.345. In der Vorwoche hatte man noch 900.027 Neuinfektionen gezählt. Auch in Südtirol ist der Trend zu erkennen. Der Rückgang zum einen auf die geringere Verbreitung des Virus zurückzuführen – aber auch auf die gesunkene Zahl von Tests: Ihre Zahl ist im gleichen Zeitraum um 15,5 Prozent zurückgegangen. In der Veröffentlichung von „Gimbe“ heißt es dazu: „Die Daten rechtfertigen vorsichtigen Optimismus, aber keine überstürzten Schritte.“85,4 Prozent der Bevölkerung haben mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten und 82 Prozent haben den Impfzyklus abgeschlossen. 7,1 Millionen Menschen in Italien haben noch nicht einmal eine Dosis erhalten. Die Durchimpfungsrate für die dritte Dosis liegt bei 83,5 Prozent, allerdings mit deutlichen regionalen Unterschieden, die von 77,5 Prozent in Sizilien bis 89 Prozent im Aostatal reichen.Auch die Krankenhausbelastung nimmt ab – wenn auch nur langsam. In der Woche vom 2. bis 8. Februar ging die Zahl der Einweisungen mit Symptomen um 7,7 Prozent zurück und lag bei 18.337 gegenüber 19.873 in der Vorwoche. Auch die Zahl der Einweisungen in die Intensivstation ging um 11,2 Prozent zurück (1376 gegenüber 1549). Die Zahl der Sterbefälle hingegen ist nicht zurückgegangen: Sie belief sich auf 2587 (plus 0,2 Prozent). 251 der gezählten Todesfälle wurden allerdings für die Statistik nachgereicht.In der Woche vom 2. bis 8. Februar verzeichneten alle Regionen mit Ausnahme von Kalabrien, Sardinien und Sizilien (die von den Neuberechnungen der letzten Woche betroffen waren) einen prozentualen Rückgang der Neuerkrankungen, der von minus 9,4Prozent in der Basilikata bis zu minus 50,4 Prozent im Aostatal reichte. Es gibt jedoch noch 70 Provinzen mit einer Inzidenz von mehr als 1000 Fällen pro 100.000 Einwohner.Auch die Zahl der Neuimpfungen gegen Covid-19 ist weiter gesunken: 186.744 gegenüber 278.940 in der Vorwoche, was einem Rückgang von 33,1 Prozent entspricht. In der Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen waren es 77.985, ein starker Rückgang von minus 35,2 Prozent gegenüber der Vorwoche. Trotz der Impfpflicht und der strengeren Auflagen am Arbeitsplatz sinkt die Zahl der wöchentlich neu Geimpften bei den über 50-Jährigen erneut auf 47.951, was einem Rückgang von 41,6 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht.

ansa/stol