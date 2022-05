Entstehungsbrand in Nobls: Feuerwehren verhindern Ausbreitung der Flammen

In Nobls hatte der überhitzte Kamin eines Wohnhauses einen Entstehungsbrand an einem Dachstuhl verursacht.Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehrmänner von Glaning und Jenesien konnte jedoch glücklicherweise Schlimmeres verhindert werden.Die Einsatzkräfte brachten die Flammen schnell unter Kontrolle und löschten sie. Der Bereich rund um den Kamin wurde anschließend auf weitere Glutnester kontrolliert. Ebenfalls wurde der zuständige Kaminkehrer verständigt.Die mit alarmierten Sanitäter des Weißen Kreuzes konnten ohne Patienten wieder in die Zentrale zurückkehren.