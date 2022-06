Entwarnung für Merans Vereine? Entwarnung für Merans Vereine?

Ein Schreiben von Bürgermeister Dario Dal Medico und Vizebürgermeisterin Katharina Zeller an alle Meraner Vereine, die für 2022 um einen Beitrag angesucht hatten, sorgte am vergangenen 10. Mai für ein kleineres Erdbeben. In dem Schreiben war den rund 200 Vereinen mitgeteilt worden, dass die Auszahlung der Beiträge wegen der explodierenden Energiekosten bis auf weiteres eingefroren werden müssten. Nun kommt Bewegung in die Sache.